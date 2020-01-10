https://static.news.ru/photo/ff9587b8-0a4d-11ea-aa97-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

14-летнюю девушку, которая 5 января 2020 года ушла с территории детского дома в Минске, нашли в Твери сотрудники полиции. Виктория Ляховская была объявлена в розыск белорусскими правоохранителями, однако её поиски результатов не приносили.

9 января российские полицейские обратили внимание на школьницу, которая выглядела растеряно. Они выяснили, что в РФ девушка прибыла на поезде из Минска, и связались со своими коллегами из Белоруссии. С их помощью была установлена личность несовершеннолетней.

Девушку доставили в приёмник-распределитель лиц, задержанных за бродяжничество. В ближайшее время её вернут в белорусский детский дом, сообщила официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

Ранее на территории России была найдена жительница города Пружаны Наталья Ахтель и трое её детей, о пропаже которых сообщил бывший супруг женщины, писал NEWS.ru.