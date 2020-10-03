Ургант получил в дар от депутата барана, козла и петуха

https://static.news.ru/photo/8512a698-0663-11eb-9d42-fa163e074e61_660.jpg Фото: Наталья Пинус/vk.com

Для передачи «Вечерний Ургант» депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус сделала необычный подарок. Ведущему шоу Ивану Урганту достались глиняные игрушки-свистульки в виде козла, петуха и барана. Об этом она рассказала на своей странице во «ВКонтакте».

Пинус отметила, что свистульки она не лепила давно, но решила вспомнить о своём увлечении, вдохновившись популярной телепередачей и упоминанием её имени в шоу.

Решила вспомнить это дело. Специально для «Вечернего Урганта». Вот готова троица: баран, козёл и петух, — написала Пинус.

Фигурки она адресовала ведущему передачи Ивану Урганту, его помощнику Дмитрию Хрусталёву и директору Первого канала Константину Эрнсту. Пинус при этом предложила им самим выбрать, какая свистулька кому достанется.

По словам Пинус, после того как её имя прозвучало в шоу, она собрала деньги на муфельную печь для изготовления игрушек. В этом ей помогли подписчики.

До этого Ургант предложил Пинус создавать свистульки для российских пенсионеров. Шоумен пошутил, что это поможет избирателям привлечь внимание депутата.

Как писал NEWS.ru, ранее певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) впервые назвала имя своего возлюбленного в эфире шоу «Вечерний Ургант».