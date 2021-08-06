Урбанист оценил идею Шойгу о создании новых городов в Сибири

Строительство новых городов в Сибири невозможно, так как там и так уже есть много пустующих городов, которые требуют развития. Об этом Lenta.ru сообщил архитектор-урбанист Андрей Иванов.

Это просто фантазии. Просто потому что у нас очень много пустующих городов в той же Сибири. Нужно развивать существующие города и наполнять их теми функциями, о которых говорил Шойгу, — поделился эксперт.

Кроме того, в России наблюдается сильный дисбаланс по доходам и уровню комфортной жизни в городах. Из-за того, что в Сибири этого очень не хватает, люди её массово покидают. В частности, многие уезжают в Москву или Петербург, так как там можно заработать значительно больше денег и просто приятнее жить, заметил Иванов.

К тому же людей просто не устраивает отсутствие хоть какого-нибудь разнообразия в культурной жизни. Поэтому политика по развитию восточных регионов работает крайне слабо. Нет достойной оплаты и некомфортно жить, именно с этим стоит разбираться в первую очередь, подытожил специалист.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Сибирь нуждается в отраслевых экономических центрах. В регионе необходимо построить пять-шесть городов.