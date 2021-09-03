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Ураган снёс крышу университета в Екатеринбурге

21:39, 03 сентября 2021
Ураган снёс крышу университета в Екатеринбурге Кадр из видео Фото: inburg/vk.com
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Кровлю корпуса Уральского федерального университета в Екатеринбурге снесло из-за урагана. Об этом пишет E1.

Инцидент произошёл в здании по адресу: проспект Ленина, 51. В ректорате вуза сообщили, что знают о случившемся. На место направили ремонтников, а служба безопасности оцепила территорию вокруг строения.

Вечером 3 сентября в Екатеринбурге началась буря. Сильный ветер снёс остановку и повредил десятки деревьев. Упавшие деревья мешают жителям добираться до дома. Кроме того, одно дерево повредило контактные сети, что привело к остановке трамваев и выключению светофоров. Также из-за разрыва сетей прекратили работу некоторые троллейбусы, передаёт «Уралинформбюро».

Ранее в Сочи очевидцы засняли момент, когда на берег пляжа вышел смерч. На кадрах видно, как отдыхающие сначала с восторгом восприняли природное явление, а затем, когда шквальный ветер начал разносить по всему пляжу шезлонги и мусор, за кадром слышны испуганные крики.

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