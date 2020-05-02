Умерла вдова племянника императора Николая II

https://static.news.ru/photo/1463c9f6-8c8b-11ea-9bd2-fa163e074e61_660.jpg Ольга Николаевна Куликовская-Романова Фото: vlc.ru

На 94-м году жизни умерла Ольга Николаевна Куликовская-Романова, вдова Тихона Николаевича Романова, который являлся сыном княгини Ольги Александровны и племянником Николая II. Екатеринбургская митрополия выразила в связи с её кончиной глубокое соболезнование.

Ольга Николаевна долгие годы возглавляла благотворительный фонд, посвящая свою жизнь делам милосердия и благотворительности, — говорится в сообщении епархии.

Она родилась в 1926 году в Югославии, в семье потомственного дворянина Николая Пупынина. После Второй мировой войны семья эмигрировала в Южную Америку, потом в Канаду. Здесь она вышла замуж за Тихона Романова. В 1991 году они организовали благотворительный фонд «Программа помощи России», который специализировался на оказании помощи больницам, приютам, организациям и отдельным россиянам.

Как писал NEWS.ru, вице-президент Конгресса еврейских религиозных общин и организаций России раввин Зиновий Коган умер на 79-м году жизни. Он скончался 1 мая в Москве. Зиновий Коган окончил философский факультет МГУ, а также еврейскую религиозную школу в Москве. Он был участником неофициального религиозного движения среди московских евреев, а в 1989 году основал первую в СССР реформистскую общину «Гинейни».