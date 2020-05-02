В Москве умер раввин Зиновий Коган

https://static.news.ru/photo/8720140a-8c5d-11ea-9f70-fa163e074e61_660.jpg Зиновий Коган Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Вице-президент Конгресса еврейских религиозных общин и организаций России раввин Зиновий Коган умер на 79-м году жизни. Он скончался 1 мая в Москве.

Вчера Зиновия Львовича Когана не стало, инсульт, — сообщил сын покойного Илья.

Зиновий Коган закончил философский факультет МГУ, а также еврейскую религиозную школу в Москве. Он был участником неофициального религиозного движения среди московских евреев, а в 1989 году основал первую в СССР реформистскую общину «Гинейни». С 1997 года занимал должность председателя Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений России. В октябре 2011 года был назначен его вице-президентом, передаёт «Интерфакс».

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