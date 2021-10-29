Умер знаменитый диктор советского телевидения Игорь Кириллов

Умер прославленный советский и российский теле- и радиоведущий, диктор Игорь Кириллов. Он скончался в возрасте 89 лет. Об этом сообщает Первый канал.

Более 20 лет диктор вёл программу «Время», а также был бессменным ведущим парадов 9 мая на Красной Площади.

Он стал, пожалуй, самым узнаваемым ведущим, олицетворявшим эпоху советского телевидения. С интеллигентной внешностью, скромной улыбкой и фирменным голосом, по которому мы будем скучать, — говорится в сообщении.

Телевизионную карьеру Кириллов начал с должности помощника режиссёра. Однако в этом качестве он так и не успел освоиться. Всего через два с половиной месяца на Центральной студии телевидения объявили конкурс дикторов. В кадре тогда работали в основном женщины, мужчин не хватало. Игорь Кириллов, выпускник Щепкинского театрального училища, решил попробовать. И в тот же день уже вёл свой первый прямой эфир на многомиллионную советскую аудиторию. Именно Кириллов первым сообщил о полёте Юрия Гагарина в космос.

Ранее сообщалось, что диктор Юрий Петров, запомнившийся тем, что сообщил об августовском путче, умер в возрасте 74 лет. Диктором Центрального телевидения Петров проработал с 1982 по 1995 годы.