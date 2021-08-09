Умер правозащитник Сергей Ковалёв

Диссидент, правозащитник и первый уполномоченный по правам человека в России Сергей Ковалёв скончался на 92-м году жизни. Он был одним из авторов статьи о правах и свободах Конституции России. Трагическое известие подтвердил его сын Иван Ковалёв.

Отец умер сегодня, во сне, ранним утром 9 августа, — написал он на своей странице в Facebook.

Сергей Ковалёв родился на Украине, затем окончил биофак МГУ и занимался биофизикой. Будучи взрослым, он пытался защитить генетику от нападок советских властей.

В 1975 году его приговорили к семи годам лишения свободы и трём годам ссылки за антисоветскую пропаганду. Позднее он стал депутатом Верховного Совета СССР и Госдумы.

Ранее сообщалось, что в Париже на 84-м году жизни скончалась вдова диссидента Александра Гинзбурга журналистка Арина Гинзбург. Она занималась помощью политическим заключённым. В 1980 году она была вынуждена покинуть СССР и уехать вслед за высланным из страны мужем — журналистом и диссидентом Александром Гинзбургом.