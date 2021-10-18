Умер один из создателей российских оборонительных систем Владимир Светлов

В возрасте 86 лет умер выдающийся ученный в сфере создания средств противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО) Владимир Светлов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе «Концерн ВКО «Алмаз-Антей».

Это тяжелейшая для всех нас утрата. Владимир Григорьевич, несомненно, был ученным с мировым именем и авторитетнейшим конструктором в сфере ракетостроения. Его достижения, колоссальный опыт и глубокие знания получили высочайшую оценку руководства страны, — заявил генеральный директор АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» Ян Новиков.

Отмечается, что Светлов внёс весомый вклад в укрепление обороноспособности страны. Под его руководством и при его участии были разработаны известные зенитные управляемые ракеты, получившие широкое признание и высокие оценки не только в России, но и в других странах.