Умер экс-шеф-редактор Tatler Эдуард Дорожкин

Умер бывший шеф-редактор журнала Tatler Эдуард Дорожкин. Ему было 45 лет. Об этом сообщила на своей странице в социальной сети Facebook его коллега Аннета Решетова.

Эдуарда больше нет, — написала она, сопроводив публикацию совместной фотографией, сделанной, по её словам, в сентябре.

Также о смерти Дорожкина сообщила Ксения Собчак в своём Telegram-канале.

Эдуард Дорожкин был много лет моим шеф-редактором в журнале L'officiel. Сегодня его не стало. RIP, — написала она.

Официально причина смерти не называется.

Ранее также стало известно о смерти известного российского актёра дубляжа Андрея Ярославцева. Он скончался на 66-м году жизни. Причиной смерти стал COVID-19.

За свою карьеру Ярославцев принял участие в озвучке около 240 фильмов и десятков видеоигр, мультфильмов и сериалов. У него остались две дочери — Лиза и Катя.