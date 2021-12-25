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Умер экс-шеф-редактор Tatler Эдуард Дорожкин

23:08, 26 декабря 2021
Умер экс-шеф-редактор Tatler Эдуард Дорожкин Фото: Instagram/eduarddorozhkin
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Умер бывший шеф-редактор журнала Tatler Эдуард Дорожкин. Ему было 45 лет. Об этом сообщила на своей странице в социальной сети Facebook его коллега Аннета Решетова.

Эдуарда больше нет, — написала она, сопроводив публикацию совместной фотографией, сделанной, по её словам, в сентябре.

Также о смерти Дорожкина сообщила Ксения Собчак в своём Telegram-канале.

Эдуард Дорожкин был много лет моим шеф-редактором в журнале L'officiel. Сегодня его не стало. RIP, — написала она.

Официально причина смерти не называется.

Ранее также стало известно о смерти известного российского актёра дубляжа Андрея Ярославцева. Он скончался на 66-м году жизни. Причиной смерти стал COVID-19.

За свою карьеру Ярославцев принял участие в озвучке около 240 фильмов и десятков видеоигр, мультфильмов и сериалов. У него остались две дочери — Лиза и Катя.

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