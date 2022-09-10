Умер автор мультфильмов про Простоквашино и котенка по имени Гав Умер автор мультфильмов про Простоквашино и котенка по имени Гав Вышегородцев

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9 сентября в Москве на 73-м году жизни скончался советский и российский мультипликатор, заслуженный художник РФ Владимир Вышегородцев, сообщил его друг и коллега, шеф-редактор студии «Союзмультфильм» Сергей Капков на своей странице в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена). По его словам, причиной смерти стал сердечный приступ.

Умер Володя Вышегородцев, Владимир Иванович, блистательный мультипликатор, — написал Капков.

Церемония прощания с Вышегородцевым прошла 10 сентября в морге городской клинической больницы им. Юдина в Москве.

Он родился 19 июня 1950-го. С 1978 по 1999 год Вышегородцев сотрудничал с «Союзмультфильмом». За это время он выпустил десятки мультипликационных работ, среди которых «Баба Яга против», «Каникулы в Простоквашино», «Пес в сапогах», «Мы с Шерлоком Холмсом», «Незнайка на Луне», «Котенок по имени Гав». Его последней творческой работой был проект «День рождения Алисы», который мультипликатор закончил в 2009 году.

2 июля стало известно о смерти советского и российского режиссера-мультипликатора, лауреата премии президента РФ Леонида Шварцмана. В августе этого года классику анимации могло исполниться 102 года. Причина смерти не уточнялась.

Из-под пера художника вышли герои известных мультфильмов «Осторожно, обезьянки!», «Чебурашка», «Доверчивый дракон» и другие.