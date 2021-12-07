«Угрожал учителям»: друг собиравшегося напасть на школу рассказал о нём

Готовивший нападение на школу в Москве 18-летний парень во время учёбы вступал в конфликты с учителями и издевался над младшими учениками, рассказал его друг Роман «Газете.Ru». Он вспомнил, что тот часто сбегал из дома от родителей и старшего брата, которые его били.

Я общался с ним, когда он учился в школе. Да, он был агрессивного характера, самоутверждался за счёт младших и тех, кто слабее, чем он. Отношения с учителями были плохие, часто прогуливал, угрожал учителям, сбегал из школы, распивал алкоголь в туалетах. Он часто рассказывал про свой арсенал. Откуда у него оружие, я не знаю, — сообщил Роман.

Он добавил, что задержанный говорил о желании отомстить учителям, когда был пьян.

Ранее вооружённого холодным и пневматическим оружием 18-летнего парня в Москве недалеко от здания школы задержали полицейские. Молодой человек ранее оставил сообщение в социальной сети «ВКонтакте» о том, что планирует устроить теракт в школе. Это сообщение заметили сотрудники департамента образования и передали информацию правоохранителям.

У подозреваемого в подготовке теракта были найдены пневматический пистолет, три газовых баллончика и три ножа. Следственные органы начали предварительную проверку.