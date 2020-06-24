Уголовное дело обвиняемого в растрате экс-главы «Русгидро» прекращено

https://static.news.ru/photo/fe965d7e-b614-11ea-ac5c-fa163e074e61_660.jpg Евгений Дод Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Экс-глава компании «Русгидро» Евгений Дод не причастен к растрате, в которой его обвиняли. Уголовное дело прекращено.

Об этом сообщил адвокат подсудимого Руслан Коблев. При этом он уточнил, что Дод считается несудимым.

Следствие подтвердило, что Дод не причастен к инкриминируемому ему деянию, и прекратило его дело, — цитирует его ТАСС.

Коблев добавил, что также прекращено дело и главного бухгалтера, начальника департамента корпоративного учета и отчётности «Русгидро» Дмитрия Финкеля.

Изначально Дод и Финкель были обвинены СКР в особо крупном мошенничестве. Речь шла об утверждении Додом приказа «О специальном премировании членов правления ОАО по итогам 2013 года», согласно которому он начислил самому себе с помощью главбуха Финкеля спецпремию по итогам работы за 2013 год в размере 353,21 млн рублей, завысив, по версии следствия, размер вознаграждения не менее чем на 73,2 млн рублей. Согласно тому же приказу, премии, как считает следствие, незаконно получили и другие топ-менеджеры компании, что и привело к увеличению ущерба. Его сумма составила 200 млн рублей.

Фигуранты дела вину не признавали, хотя ранее полностью погасили ущерб, причиненный «РусГидро». В 2017 году они вышли на свободу из-под домашнего ареста.

Как писал NEWS.ru, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подозревает наличие картельного сговора при ремонтных работах на Саяно-Шушенской ГЭС. В ведомстве считают, что компания «РусГидро» могла создать преимущественные условия при торгах по выполнению работ.