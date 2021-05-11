Против мэра Орла возбудили уголовное дело о халатности

Мэр Орла Юрий Парахин стал фигурантом уголовного дела о халатности. По версии следствия, он допустил ошибки при подготовке документов на строительство дороги в Орловском районе, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на самого градоначальника.
Производство возбуждено по статье 293 УК РФ. Парахину, в частности,
При составлении сметной документации была допущена техническая ошибка в наименовании улиц, — пояснил детали дела Парахин.
Он выразил уверенность, что следствие разберётся в ситуации. Правоохранительные органы комментарии об уголовном деле в отношении главы Орла не дают.
Ранее в Москве суд признал виновными в халатности двух экс-руководителей структурных подразделений МЧС.