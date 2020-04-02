Общество

Уфимца оштрафовали на 15 тысяч за нарушение режима самоизоляции

12:26, 03 апреля 2020
Фото: pixabay.com

В Уфе полицейские оштрафовали местного жителя, нарушившего объявленный властями режим самоизоляции.

Это произошло, когда мужчина вышел во двор своего дома, чтобы перепарковать автомобиль. Сумма штрафа составила 15 тысяч рублей.

Уфимец свою вину признал, но отметил, что не знал о совершении им нарушения, передаёт «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу МВД. Таким образом, это стало первым случаем такого штрафа в России после подписания 1 апреля указа президентом РФ Владимиром Путиным о внесении соответствующих изменений в законодательство.

Ранее NEWS.ru писал о том, что депутаты Московской области приняли решение ввести в регионе штрафные санкции для граждан, нарушающих карантинный режим. Об этом сообщила пресс-служба областной думы.

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