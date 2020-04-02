Уфимца оштрафовали на 15 тысяч за нарушение режима самоизоляции

В Уфе полицейские оштрафовали местного жителя, нарушившего объявленный властями режим самоизоляции.
Это произошло, когда мужчина вышел во двор своего дома, чтобы перепарковать автомобиль. Сумма штрафа составила 15 тысяч рублей.
Уфимец свою вину признал, но отметил, что не знал о совершении им нарушения,
Ранее NEWS.ru писал о том, что депутаты Московской области приняли решение ввести в регионе штрафные санкции для граждан, нарушающих карантинный режим. Об этом
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