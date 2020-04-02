Уфимца оштрафовали на 15 тысяч за нарушение режима самоизоляции

https://static.news.ru/photo/c2344b9c-758d-11ea-8d7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В Уфе полицейские оштрафовали местного жителя, нарушившего объявленный властями режим самоизоляции.

Это произошло, когда мужчина вышел во двор своего дома, чтобы перепарковать автомобиль. Сумма штрафа составила 15 тысяч рублей.

Уфимец свою вину признал, но отметил, что не знал о совершении им нарушения, передаёт «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу МВД. Таким образом, это стало первым случаем такого штрафа в России после подписания 1 апреля указа президентом РФ Владимиром Путиным о внесении соответствующих изменений в законодательство.