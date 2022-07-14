Учёные выяснили, кому вредно носить медицинские маски Греческие учёные выяснили, что медицинские маски усиливают вред для организма курильщиков

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Медицинские маски усиливают вред от сигарет, сообщает Live 24 со ссылкой на исследование греческих учёных. В эксперименте было установлено, что у курящих людей маска двукратно увеличивала объём выдыхаемого пара или угарного газа с никотином, что влияет на сосудистые функции.

Автор исследования, профессор Игнатиос Икономидис из Афинского университета, рассказал, что во время пандемии коронавируса курить стало ещё опаснее.

Во время пандемии COVID-19 курение любого табачного изделия стало ещё более опасным из-за необходимости надевать маску продолжительное время, — сказал он.

Икономидис добавил, что у пользователей электронных сигарет сосуды повреждались немного меньше, но вред здоровью всё равно является серьёзным поводом избавиться от такой привычки.

13 июля Всемирная организация здравоохранения призвала правительства всех стран вернуть масочный режим. Глава организации доктор Тедрос Адханом Гебрейесус подчеркнул, что пандемия COVID-19 ещё «далека от завершения», а подварианты «омикрона» продолжают вызывать новые волны заражений, госпитализаций и смертей по всему миру.