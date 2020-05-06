Учёные назвали причину более высокой смертности мужчин от коронавируса

https://static.news.ru/photo/83ea10f6-8f69-11ea-9910-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Курение способствует более высокой летальности от коронавируса среди мужчин. Представители сильного пола из-за приверженности вредной привычке часто погибают от осложнений COVID-19. Об этом заявил испанский нейробиолог Диего Редолар.

Табак является одной из причин того, что в Испании больше людей становятся жертвами вируса среди мужчин, чем женщин. <...> Гендерные различия связаны с такими факторами, как распространённость употребления табака, — считает эксперт.

Согласно исследованиям, в Испании курят более 25% мужчин и более 18% женщин. Смертность среди населения мужского пола оказалась выше, чем у женщин: 8% против 4%.

На первом месте среди причин смертности в Испании — сердечно-сосудистые заболевания (28% в 2018 году). Из них 10% вызваны курением, отметил специалист.

Согласно исследованию, более 30% людей, убитых SARS-COV-2, имели сердечно-сосудистые заболевания, ведущую причину смерти в Испании, — 28% в 2018 году, — цитирует учёного RNS.

Ранее в Минздраве прокомментировали сообщения в СМИ о связи между курением и коронавирусом. Как заявил главный внештатный психиатр-нарколог ведомства Евгений Брюн, данные о том, что COVID-19 не затрагивает курильщиков, ошибочны, а для некоторых даже опасны, писал NEWS.ru.