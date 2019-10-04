https://static.news.ru/photo/2f31f5d6-e732-11e9-abc6-fa163e074e61_660.jpg Лариса Арачашвили Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Абсолютным победителем конкурса на звание лучшего учителя года стала 29-летняя Лариса Арачашвили из Волгограда.

29-летняя учительница преподаёт русский язык и литературу в средней школе № 55 «Долина знаний» Советского района города, пишет « Российская газета ». Арачашвили уже пять лет работает в этой школе, а её педагогическое кредо — «Детям врать нельзя!».

К победе была немного не готова, и хочу сказать огромное спасибо тем людям, которые меня «сделали» — моим ученикам, — сказала Арачашвили со сцены.

В 2019 году конкурс прошёл в 30-й раз. Интересно, что педагог из Волгограда стала седьмой победительницей за всю его историю. До этого в течение нескольких лет лучшими учителями становились мужчины.

Министр просвещения Ольга Васильева в ходе церемонии отметила, что до последнего момента конкурсанты шли вровень. Однако в этом году в конкурсе впервые участвовало школьное жюри, и все дети единогласно поддержали Ларису Арачашвили. Она получила главную награду — большого хрустального пеликана.

Специальными призами наградили и других педагогов.

Учителем-дефектологом России стала Екатерина Балдина, учитель-логопед московского Колледжа малого бизнеса № 4. Лучшим педагогом-психологом признали Михаила Алагуева из Улан-Удэ.

Специальным призом «За творческую работу с детьми, находящимися на длительном лечении» наградили учительницу из астраханской школы № 4 при ОДКБ им. Силищевой Людмилу Копенкину.

Также в этой номинации отмечены Тимофей Разбегин, учитель-тьютор школы № 109 в онкогематологическом центре московской Морозовской больницы, Татьяна Рачева, учитель математики школы № 132 в онкогематологическом центре Краевой детской клинической больницы в Перми, Дарья Платонова, учитель математики школы № 22 в детском отделении Московского областного онкологического диспансера, Иван Долуев, учитель-тьютор школы № 109 в НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева.

Приз от Mail.ru Group за мастерство в использовании современных информационно-коммуникационных технологий в школе получила преподаватель английского языка из Переславля-Залесского Светлана Видакас.

Как писал News.ru, большинство российских граждан считают, что в День учителя нужно дарить один букет от всего класса, а сэкономленные деньги отдавать в благотворительные фонды.