https://static.news.ru/photo/7a79c68c-e5d3-11e9-8665-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Большинство российских граждан считают, что в День учителя нужно дарить один букет от всего класса, а сэкономленные деньги отдавать в благотворительные фонды. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Каждый десятый респондент отрицательно отнёсся к этой инициативе. 33% опрошенных считают, что государство должно обеспечивать социально неблагополучную категорию граждан.

24% назвали дарение цветов праздничной традицией для детей. 16% просто боятся отдавать деньги благотворительным фондам и сомневаются, что средства пойдут на благое дело. В основном такого мнения придерживаются молодые люди от 18 до 24 лет.

По мнению каждого пятого в возрасте от 25 до 34 лет, учителям цветы не нужны, и от них нет никакой пользы.

Подарки за счёт собственных средств дарили учителям в 2019 году 32% опрошенных.

Не делали подарки учителям своих детей и внуков 62% людей в возрасте 45–59 лет. Большинство жителей сёл и маленьких городов с населением до 100 тыс. человек также не дарят подарки учителям.

Акция «Дети вместо цветов» проходит в России уже несколько лет. Многие школьники дарят своим учителям один букет от всего класса, а сэкономленные деньги отправляют в благотворительный фонд помощи больным детям.

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