Ученые из США сравнили употребление фастфуда с никотиновой зависимостью «Известия»: фастфуд уравняют с никотиновой зависимостью

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Зависимость от потребления фастфуда и сладкой пищи сравнимо с зависимостью от никотина в результате курения, пишут «Известия» со ссылкой на ученых Мичиганского университета и Технологического института Вирджинии. Специалисты провели параллель между нарушениями пищевого поведения и другими зависимостями. Согласно результатам исследования, люди теряют самоконтроль и продолжает употреблять вредную для здоровья пищу.

Привыкание к фастфуду, как и никотиновая зависимость, приводит к потере самоконтроля, а в случае отказа от источника удовольствия появляется вероятность срывов. Кроме того, сигареты и вредная еда легальны и доступны в продаже, — сказано в публикации.

Отмечается, что злоупотребление фастфудом повышает риск смертности от любых причин на 31 процент.

Дерматолог Ольга Андриянова ранее рассказала, что красные пятна на теле могут свидетельствовать об аллергических реакциях и стрессе. Эксперт отметила, что в качестве аллергенов могут выступить пыль, стиральный порошок, укусы насекомых и продукты питания. Она добавила, что при правильно подобранном лечении пятна могут исчезнуть за более короткий срок.