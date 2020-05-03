Учебный год в начальных школах Мордовии завершится 12 мая

https://static.news.ru/photo/7c91280e-8d47-11ea-bd5d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

В начальных классах мордовских школ из-за пандемии коронавируса учебный год завершится 12 мая.

Об этом сообщили в Министерстве образования республики. По его данным, решение было принято согласно рекомендациям оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Для учеников 5–11 классов учебный год закончится 22 мая. Кроме того, с 25 мая будут проводиться консультации по подготовке к государственным экзаменам для учащихся 9-х и 11-х классов, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что для учеников 1–8 классов учебный год завершится в середине мая.