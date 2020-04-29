Учебный год у школьников 1-8 классов завершится в середине мая

https://static.news.ru/photo/b5d12b12-8b00-11ea-aa4e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что для учеников 1-8 классов учебный год завершится в середине мая.

Что касается завершения учебного года, то планируется для 1-8 классов завершить учебный год по решению школ регионов в середине мая, — отметил Кравцов в программе «Отражение» на телеканале ОТР.

Он добавил, что у регионов есть право принять такое решение. Большинство субъектов РФ «планируют этим правом воспользоваться».

Ранее NEWS.ru писал о том, что председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что очное образование никто не собирается заменять дистанционным.