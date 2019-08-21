С 26 августа на участке Поклонной улицы от улицы 1812 года до дома № 4 изменится схема движения транспорта. Об этом сообщили в ГКУ «Центр организации дорожного движения».
Данный участок станет односторонним. Сейчас, из-за небольшой ширины улицы, которая составляет примерно четыре метра, возникают трудности с разъездом встречных автомобилей.
Для исключения транзитного проезда вдоль жилых домов, у въезда на ул. Поклонная будут установлены дорожные знаки 3.2 «Движение запрещено», — указано в сообщении ЦОДД.
Ранее News.ru писал, что Минэкономразвития оценило связь аварийности с числом частных камер на дороге.