Участникам испытаний вакцины «Спутник V» присвоили индивидуальные коды

https://static.news.ru/photo/1a0c450e-03aa-11eb-9d03-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Компьютерные коды, присвоенные испытывающим на себе действие российской вакцины от коронавируса добровольцам, исключают возможность введения добровольцу один раз вакцины, а второй раз — плацебо и наоборот.

Как рассказал директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург, ни сами волонтёры, ни вакцинировавшие их медики не знают, что именно вводилось испытуемым — настоящий препарат или плацебо, передаёт РИА Новости.

Знает только компьютер, который всё зашифровал. Человеку присваивается код, — сказал Гинцбург.

О том, что именно им ввели, участники испытаний узнают по завершении тестирования вакцины.

Первая российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Всего российские учёные разрабатывают 26 вариантов вакцин от коронавируса в 17 научных организациях.

Как писал NEWS.ru ранее, более 40 стран подали заявки на приобретение российской вакцины от коронавируса. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. По его словам, среди желающих — страны Ближнего Востока, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и Европы.