Участника акции 23 января приговорили к двум годам колонии

https://static.news.ru/photo/bd7c51ba-88da-11eb-b083-96000091f725_660.jpg Тимур Салихов (архивное фото) Фото: Пресс-служба Пресненского суда

Вынесен приговор о признании виновным участника акции протеста 23 января Тимура Салихова. Об этом сообщила пресс-служба Тверского районного суда.

Тверским районным судом города Москвы вынесен приговор о признании Тимура Салихова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — говорится в сообщении.

Молодой человек обвиняется в применении насилия к полицейскому на митинге. Следствие считает, что Салихов ударил омоновца по голове и туловищу. Сообщается, что обвиняемый полностью признал вину.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в МВД рассказали об уголовных делах после акций 23 января.

23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, вернувшегося в Россию из Германии после лечения от отравления. Глава сети штабов оппозиционера Леонид Волков рассказал, что в них приняли участие 250–300 тысяч человек. Представители пресс-службы столичного департамента здравоохранения заявили, что всем гражданам, пострадавшим в ходе демонстрации на территории Москвы, была оказана медицинская помощь. После проведения акции в Москве в столичные суды поступило почти 450 дел.