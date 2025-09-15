Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 16:38

Уборка за 10 минут — секрет, который используют гостиницы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Гостиницы используют систему быстрой уборки, которая позволяет поддерживать чистоту при минимальных временных затратах. Этот метод основан на четкой последовательности действий и использовании многофункциональных средств. Применение данных техник в домашних условиях поможет содержать квартиру в идеальной чистоте, уделяя уборке всего 10–15 минут в день.

Начинайте с расстановки вещей по своим местам — это занимает 2–3 минуты. Используйте универсальное чистящее средство для всех поверхностей. Протирайте поверхности сверху вниз, чтобы пыль не оседала на уже очищенных участках. Держите все необходимое в переносной корзине для уборки — это экономит время на поиски средств. Сосредоточьтесь на видимых поверхностях и зонах повышенного внимания: входная зона, кухня и санузел.

Регулярное поддержание порядка предотвращает накопление грязи и делает генеральную уборку менее частой и трудоемкой. Ежедневные короткие сессии уборки формируют привычку содержать дом в чистоте без особых усилий. Этот подход особенно эффективен для семей с детьми и занятых людей, ценящих свое время.

Ранее сообщалось о способах быстро и эффективно убраться на кухне. Вот несколько простых советов, которые помогут вам справиться с беспорядком всего за 10 минут.

Дмитрий Демичев
Д. Демичев
