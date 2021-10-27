Убившего генерала ФСИН сторожа приговорили к 18 годам колонии

Забайкальский краевой суд вынес приговор 63-летнему сторожу Николаю Макарову за убийство начальника УФСИН по Забайкальскому краю генерал-майора Евгения Шихова и охотника Виталия Раздобреева. Мужчина приговорён к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает Lenta.ru.

Как установлено в ходе следствия, Макарову приснилось, что приехавшие в егерский домик охотники хотят его убить, и он, проснувшись, взял собственную незаконно хранившуюся двустволку и открыл огонь по сидевшим за столом, — сообщил официальный представитель регионального следственного управления Следственного комитета России Егор Марков.

Макаров сразу признался в убийствах, но затем на суде изменил показания и обвинил одного из свидетелей. По словам старшего прокурора отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов СКР Прокуратуры Забайкальского края Ксении Скориковой, его новые версии были абсурдными и запутанными, суд их не принял.

Ранее отец убитого Виталия Раздобреева рассказал, что стрельба произошла ночью, но он её даже не услышал. Раздобреев-старший повёз сына в больницу. По его словам, он сам мог стать подсудимым, если бы сразу осознал, что ранение смертельно.