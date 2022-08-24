Убийца Дугиной использовала поддельный паспорт и представлялась Юлией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подозреваемая в убийстве Дарьи Дугиной Наталья Вовк арендовала гараж незадолго до трагедии, сообщает Telegram-канал «112». По предварительным данным, Вовк представилась Юлей и предоставила казахский паспорт. На объявление о сдаче гаража она откликнулась сразу, как оно было размещено. В разговоре с владельцем она просила предоставить ей его как можно быстрее.

Со слов владельца гаража, женщина позвонила сразу после публикации объявления, почти в полночь, представилась Юлией, и сказала, что хочет срочно арендовать помещение. На тот момент женщина находилась в России уже неделю, — говорится в сообщении.

Сам владелец рассказал, что, в итоге она заплатила деньги за месяц, хотя призналась, что он понадобиться ей, скорее всего, на неделю. По его мнению, в гараже все осталось нетронутым. Возможно, что Вовк даже и не заезжала туда на машине. Может быть, она хранила там что-то важное.

Убийство журналистки, философа и политолога Дарьи Дугиной произошло 2о августа, когда она на своём автомобиле возвращалась с фестиваля «Традиция» в Подмосковье домой. Взрывное устройство было подложено под днище джипа со стороны водителя. Он было взорвано дистанционным способом, когда машина проехала два с небольшим километра.

Сотрудники ФСБ уже установили личность совершившей убийство женщины — это сотрудница ВСУ Наталья Вовк, которая ещё в июле прибыла в Москву вместе с 12-летней дочерью, поселилась в соседнем подъезде дома, где жила Дарья Дугина и следила за ней.