У россиян может сократиться рабочий день во время жары Депутат Чернышов предложил сократить рабочий день во время жары

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Работодателей могут обязать сократить рабочий день во время жары в ряде случаев, передает RT. Так, сокращенный день может быть, если температура в офисе превышает определенную отметку, на что жалуются сотрудники, заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

Работодатель по требованию работника обязан сократить рабочий день (смену): при температуре воздуха +28,5°C — на один час; при температуре воздуха от +28,6°C до +29°C — на два часа; при температуре воздуха от +29,1°C и выше — на четыре часа, — сказал Чернышов.

По словам вице-спикера, благодаря инициативе, можно будет улучшить условия труда, а также защитить права и интересы работников.

Ранее член Совета Федерации Айрат Гибатдинов заявил, что пятница должна стать сокращенным рабочим днем для россиян. По его словам, с одной стороны, благодаря продолжительной рабочей неделе быстрее решаются задачи, а сотрудникам не всегда приходится тратить время на дорогу, но с другой стороны — есть и ряд минусов.

Он добавил, что работа нон-стоп провоцирует возникновение ряда проблем: люди не имеют возможности отвлечься и отдохнуть от текущих задач, постоянно находятся на связи, что в долгой перспективе вызывает выгорание, стресс, хроническую усталость и прочее.