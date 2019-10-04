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Российский союз спасателей провёл внеочередной съезд, на котором состоялось голосование против ликвидации организации. Об этом журналистам 5 октября рассказал бывший председатель Россоюзспаса Сергей Щетинин.

По его словам, ранее высший совет организации вынес на рассмотрение вопрос о ликвидации из-за отсутствия должного финансирования. Данный вопрос был решён, у Союза спасателей сменилось руководство.

— Организация остается, продолжит работать, двигаться дальше и развиваться. Это был технический вопрос (о ликвидации). У организации сменился президент — им стал Мингалеев Салават. Я добровольно покинул свой пост — надо дать дорогу молодежи, — передаёт ТАСС слова Щетинина.

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