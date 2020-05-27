У хоккеиста Овечкина родился второй сын

https://static.news.ru/photo/d2c2b36c-5ffa-11e9-afa6-fa163e074e61_660.jpg Александр Овечкин Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

У российского хоккеиста, форварда клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и его жены Анастасии Шубской родился сын, которого назвали Ильёй. Это уже второй ребёнок в семье, первенец Сергей появился на свет в 2018 году.

Я самый счастливый! Илья Александрович Овечкин, добро пожаловать в этот прекрасный мир, наш мальчик, — написал Овечкин в Instagram.

34-летний хоккеист опубликовал в соцсети фото из роддома, на котором он нежно обнимает жену и новорождённого.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года, в сезоне-2017/18 он с командой завоевал Кубок Стэнли.

Как писал NEWS.ru, супруга российского хоккеиста Александра Овечкина модель Анастасия Шубская на своей официальной странице поделилась фотографиями со дня свадьбы, которая состоялась 8 июля 2017 года. На одном из снимков девушка запечатлена с букетом цветов. У Александра и Анастасии чуть меньше двух лет назад родился ребёнок. Сына спортсмен и модель назвали Сергеем — в честь погибшего брата Овечкина.