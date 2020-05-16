Жена Овечкина поделилась фотографиями со дня свадьбы

https://static.news.ru/photo/307bf49e-973d-11ea-ac86-fa163e074e61_660.jpg Александр Овечкин и Анастасия Шубская Фото: Chris Williams/Icon Sportswire/Global Look Press

Супруга российского хоккеиста Александра Овечкина модель Анастасия Шубская на своей официальной странице поделилась фотографиями со дня свадьбы, которая состоялась 8 июля 2017 года.

На одном из снимков девушка запечатлена с букетом цветов.

Утро невесты, — подписала супруга звезды НХЛ фотографии в Instagram.

У Александра и Анастасии чуть меньше двух лет назад родился ребёнок. Сына спортсмен и модель назвали Сергеем — в честь погибшего брата Овечкина. В настоящее время жена хоккеиста снова беременна.

Как ранее писал NEWS.ru, Шубская сообщила, что поехала на приём к доктору.

Ранее модель писала, что пока ситуация из-за коронавируса не нормализуется, её семья не будет выходить из дома. Специально для этого супруги сделали запас продуктов.