Жена Овечкина поделилась фотографиями со дня свадьбы

Супруга российского хоккеиста Александра Овечкина модель Анастасия Шубская на своей официальной странице поделилась фотографиями со дня свадьбы, которая состоялась 8 июля 2017 года.
На одном из снимков девушка запечатлена с букетом цветов.
Утро невесты, — подписала супруга звезды НХЛ фотографии в Instagram.
У Александра и Анастасии чуть меньше двух лет назад родился ребёнок. Сына спортсмен и модель назвали Сергеем — в честь погибшего брата Овечкина. В настоящее время жена хоккеиста снова беременна.
Как ранее писал NEWS.ru, Шубская сообщила, что поехала на приём к доктору.
Ранее модель писала, что пока ситуация из-за коронавируса не нормализуется, её семья не будет выходить из дома. Специально для этого супруги сделали запас продуктов.
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