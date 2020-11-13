У заключённого экс-сенатора Арашукова заподозрили коронавирус

https://static.news.ru/photo/e7dd3e10-266f-11eb-b30b-fa163e074e61_660.jpg Рауф Арашуков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Администрация СИЗО «Лефортово» с 12 ноября перестала пускать посетителей к бывшему сенатору от КЧР Рауфу Арашукову, так как у него взяли анализы из-за подозрения на коронавирус.

С четверга к Рауфу Арашукову не пускают адвокатов и следователя, у него взяли анализы, есть подозрение на COVID, — сообщил РИА Новости адвокат Владимир Постанюк.

Он добавил, что результаты анализов Арашукова станут известны в понедельник или во вторник на следующей неделе.

Как писал NEWS.ru, Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства имущество Рауфа Арашукова и его семьи. По данным надзорного ведомства, он и его отец Рауль Арашуков приобрели имущество на 1 млрд 469 млн 127 тыс. 512 рублей. Установлено, что заработная плата Арашукова-младшего с 2009 по 2018 год составила 15 млн 651 тысяч 125 рублей, а его отец за 10 лет начиная с 2007 года заработал 65 млн 917 тыс. рублей.

Арашукова-младшего задержали 30 января 2019 года прямо в зале заседаний Совфеда. Следствие считает его причастным к убийствам советника президента Карачево-Черкесии Фраля Шебзухова и общественника Аслана Жукова, также ему вменяют участие в преступной группе. Его отца Рауля Арашукова обвиняют в многомиллиардных хищениях и в организации преступного сообщества. Свою вину они не признают. Экс-сенатору в начале апреля также вменили два эпизода превышения полномочий и ложный донос.