У Беллы Рапопорт изъяли фамильную брошь во время обыска

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Белла Рапопорт

Во время обыска в квартире феминистки и исследовательницы Беллы Рапопорт правоохранители изъяли фамильную брошь, передававшуюся в ее семье от женщины к женщине в течение ста лет, об этом Рапопорт написала в своем Telegram-канале. Девушка считает, что украшение украли.

... эта брошка, передававшаяся от женщины к женщине по маминой линии больше ста лет, несмотря на революцию, блокаду, эвакуацию и прочие перипетии. Моя мама в трауре, я тоже, — написала Рапопорт.

Активистка призвала подписчиков вернуть брошку ей, если они увидят украшение где-либо.

Кроме того, силовики изъяли технику Рапопор: ноутбук и телефон. Кроме того, правоохранители забрали значок с флагом ЛГБТ и антидепрессанты.

24 сентября Рапопорт была задержана в Санкт-Петербурге. Журналист Борис Кононов сообщил, что девушку забрали из дома в 05:00, а позднее направили в изолятор временного содержания.

В тот же день в Санкт-Петербурге сотрудники силовых ведомств провели обыск в квартире журналистки Sota.vision Виктории Арефьевой, в рамках которого выломали дверь. Расследование проходит в рамках уголовного дела по ч. 2 ст. 207 УК (заведомо ложное сообщение о теракте).