Тёплая и ветреная погода ждёт москвичей в четверг

https://static.news.ru/photo/7164177c-9024-11ea-bd34-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Проявления непогоды 7 мая в столице будут значительно слабее, чем в предыдущие дни, сообщил ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, влияние на погоду оказывает атмосферный фронт, который в четверг начал постепенно отходить к востоку и терять интенсивность.

Синоптик уточнил, что воздух в Москве прогреется до 19–20 градусов тепла, в Подмосковье — до 17–22 градусов. Ожидается переменная облачность и небольшие дожди во второй половине дня.

Леус добавил, что скорость южного ветра будет достигать 4–9 м/с. Атмосферное давление составит 740 мм ртутного столба, что ниже нормы, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что применение 9 мая специальных средств для разгона облаков позволит провести авиапарад в Москве в комфортных условиях, поскольку погода будет облачной и дождливой.