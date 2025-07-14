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14 июля 2025 в 19:14

Ты не поверишь, но мясо с жареными солеными огурцами — это реально вкусно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Иногда в холодильнике собирается «чуть-чуть» разных продуктов, и из них получается настоящий хит. У меня так вышло с куриным филе, сладким перцем, шампиньонами и солеными огурцами — получилось очень интересное и вкусное блюдо.

Ингредиенты

  • Куриное филе — 400 г
  • Сладкий перец — 0,5 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Шампиньоны (по желанию) — 150 г
  • Соленые огурцы — 6 шт.
  • Соль, перец — по вкусу
  • Копченая паприка — 1 ст. л.

Как приготовить мясо с жареными солеными огурцами

  1. Куриное филе и шампиньоны нарежьте небольшими кусочками и обжарьте на подсолнечном масле до легкой золотистой корочки.
  2. Добавьте к мясу лук, нарезанный полукольцами, соломку из сладкого перца и мелко нарезанный чеснок. Жарьте, пока овощи не станут мягкими.
  3. Нарежьте соленые огурцы соломкой и добавьте к остальным ингредиентам. Обжаривайте еще пару минут, постоянно помешивая.
  4. В конце приправьте блюдо солью, перцем и копченой паприкой, тщательно перемешайте.
  5. Дайте блюду настояться пару минут под крышкой и подавайте горячим.

Это легкое и ароматное блюдо отлично подойдет как самостоятельный обед или в качестве гарнира к вареному картофелю. Вместо курицы можно использовать любое мясо по вашему вкусу.

Попробуйте этот простой рецепт, и жареные соленые огурцы с мясом точно станут вашим новым фаворитом на кухне!

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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