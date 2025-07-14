Ты не поверишь, но мясо с жареными солеными огурцами — это реально вкусно

Ты не поверишь, но мясо с жареными солеными огурцами — это реально вкусно

Иногда в холодильнике собирается «чуть-чуть» разных продуктов, и из них получается настоящий хит. У меня так вышло с куриным филе, сладким перцем, шампиньонами и солеными огурцами — получилось очень интересное и вкусное блюдо.

Ингредиенты

Куриное филе — 400 г

Сладкий перец — 0,5 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Лук репчатый — 1 шт.

Шампиньоны (по желанию) — 150 г

Соленые огурцы — 6 шт.

Соль, перец — по вкусу

Копченая паприка — 1 ст. л.

Как приготовить мясо с жареными солеными огурцами

Куриное филе и шампиньоны нарежьте небольшими кусочками и обжарьте на подсолнечном масле до легкой золотистой корочки. Добавьте к мясу лук, нарезанный полукольцами, соломку из сладкого перца и мелко нарезанный чеснок. Жарьте, пока овощи не станут мягкими. Нарежьте соленые огурцы соломкой и добавьте к остальным ингредиентам. Обжаривайте еще пару минут, постоянно помешивая. В конце приправьте блюдо солью, перцем и копченой паприкой, тщательно перемешайте. Дайте блюду настояться пару минут под крышкой и подавайте горячим.

Это легкое и ароматное блюдо отлично подойдет как самостоятельный обед или в качестве гарнира к вареному картофелю. Вместо курицы можно использовать любое мясо по вашему вкусу.

Попробуйте этот простой рецепт, и жареные соленые огурцы с мясом точно станут вашим новым фаворитом на кухне!

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