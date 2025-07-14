Ты не поверишь, но мясо с жареными солеными огурцами — это реально вкусно

Иногда в холодильнике собирается «чуть-чуть» разных продуктов, и из них получается настоящий хит. У меня так вышло с куриным филе, сладким перцем, шампиньонами и солеными огурцами — получилось очень интересное и вкусное блюдо.
Ингредиенты
- Куриное филе — 400 г
- Сладкий перец — 0,5 шт.
- Чеснок — 2 зубчика
- Лук репчатый — 1 шт.
- Шампиньоны (по желанию) — 150 г
- Соленые огурцы — 6 шт.
- Соль, перец — по вкусу
- Копченая паприка — 1 ст. л.
Как приготовить мясо с жареными солеными огурцами
- Куриное филе и шампиньоны нарежьте небольшими кусочками и обжарьте на подсолнечном масле до легкой золотистой корочки.
- Добавьте к мясу лук, нарезанный полукольцами, соломку из сладкого перца и мелко нарезанный чеснок. Жарьте, пока овощи не станут мягкими.
- Нарежьте соленые огурцы соломкой и добавьте к остальным ингредиентам. Обжаривайте еще пару минут, постоянно помешивая.
- В конце приправьте блюдо солью, перцем и копченой паприкой, тщательно перемешайте.
- Дайте блюду настояться пару минут под крышкой и подавайте горячим.
Это легкое и ароматное блюдо отлично подойдет как самостоятельный обед или в качестве гарнира к вареному картофелю. Вместо курицы можно использовать любое мясо по вашему вкусу.
Попробуйте этот простой рецепт, и жареные соленые огурцы с мясом точно станут вашим новым фаворитом на кухне!
Мечтаете о шашлыке, который тает во рту, а не напоминает жесткую подошву? Все начинается с правильного выбора мяса — это 80% успеха вашего кулинарного шедевра!