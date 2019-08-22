Сервис Twitter по требованию Роскомнадзора удалил изображение одного из пользователей социальной сети, которые оскорбляло государственный флаг РФ.
По требованию Роскомнадзора администрация сервиса микроблогов Twitter удалила сообщение пользователя с изображением, в неприличной форме оскорбляющим государственный флаг Российской Федерации, — говорится на сайте ведомства.
Как ранее писал News.ru, сервис YouTube заблокировал видеоролик с контентом, оскорбляющим государственные символы России. Это было сделано по требованию Роскомнадзора.