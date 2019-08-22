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Елизавета Пескова — дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова — заявила, что поддерживает наказание за оскорбление государственных символов.

По её словам, для неё государственными ценностями являются люди, проживающие в России, а не герб, флаг или гимн. То есть спроси у 15-летнего, грубо говоря, зомбированного мальчика, почему он за...