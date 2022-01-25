Тwitter создал личный кабинет на сайте Роскомнадзора

В рамках соблюдения закона «о приземлении», который регулирует деятельность иностранных лиц в Интернете на территории России, соцсеть Twitter зарегистрировала личный кабинет на сайте Роскомнадзора. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Зарегистрировать личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора. Исполнено, — говорится в сообщении.

Закон обязует крупные зарубежные IT-компании с ежедневной аудиторией в России от полумиллиона человек до 1 января 2022 года создать в России филиалы, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и разместить на своём ресурсе электронную форму для обратной связи с российскими пользователями или организациями.

В случае игнорирования нового закона РКН может воздействовать на нарушителя, применив некоторые меры, включающие в себя запрет на размещение рекламного материала на платформе этой компании, ограничение на выполнение финансовых операций и получения денежных средств, запрет на поисковую выдачу, частичную или полную блокировку ресурса в Рунете и другие.

В ноябре в список к выполнению необходимых требований были включены 13 компаний, среди которых Meta Platforms (Facebook), Twitter, TikTok, Apple, Viber, Twitch и другие.