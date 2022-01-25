Тwitter создал личный кабинет на сайте Роскомнадзора
Twitter исполнил одно требование Роскомнадзора по закону «о приземлении», создав личный кабинет
Александр Чеков
Александр Чеков
19:15, 25 января 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В рамках соблюдения закона «о приземлении», который регулирует деятельность иностранных лиц в Интернете на территории России, соцсеть Twitter зарегистрировала личный кабинет на сайте Роскомнадзора. Об этом сообщили на сайте ведомства.
Зарегистрировать личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора. Исполнено, — говорится в сообщении.
Закон обязует крупные зарубежные IT-компании с ежедневной аудиторией в России от полумиллиона человек до 1 января 2022 года создать в России филиалы, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и разместить на своём ресурсе электронную форму для обратной связи с российскими пользователями или организациями.
В случае игнорирования нового закона РКН может воздействовать на нарушителя, применив некоторые меры, включающие в себя запрет на размещение рекламного материала на платформе этой компании, ограничение на выполнение финансовых операций и получения денежных средств, запрет на поисковую выдачу, частичную или полную блокировку ресурса в Рунете и другие.
В ноябре в список к выполнению необходимых требований были включены 13 компаний, среди которых Meta Platforms (Facebook), Twitter, TikTok, Apple, Viber, Twitch и другие.