Творожное тесто + яблоки = изумительные пирожки! Вкусная домашняя выпечка

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Творожное тесто + яблоки = изумительные пирожки! Вкусная домашняя выпечка! Это идеальный десерт для семейного чаепития — воздушный, ароматный и очень вкусный!

Ингредиенты

Творог (5–9%) — 200 г

Яйцо — 1 шт.

Сахар — 2 ст. л.

Сливочное масло — 50 г (растопить)

Мука — 200 г (+ 2–3 ст. л. для подпыла)

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Для начинки:

Яблоки — 4 шт. (средние)

Сливочное масло — 1 ст. л.

Лимонный сок — 1 ст. л.

Корица — 1 ч. л.

Крахмал — 1 ст. л.

Приготовление

1. Разомните творог вилкой, добавьте яйцо, сахар и растопленное масло. Всыпьте муку с разрыхлителем, замесите мягкое тесто. Накройте полотенцем, оставьте на 20 минут.

2. Очищенные яблоки нарежьте кубиками. Обжарьте на масле 3–4 минуты, добавьте лимонный сок (или корицу) и крахмал. Остудите.

3. Раскатайте тесто (толщина 5 мм), вырежьте кружки стаканом. На каждый положите 1 ч. л. начинки, защипните края.

4. Обжаривайте на сухой сковороде под крышкой 3–4 минуты с каждой стороны. Или запекайте при 180 °C 20 минут до золотистости.

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