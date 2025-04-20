Творожное тесто + яблоки = изумительные пирожки! Вкусная домашняя выпечка! Это идеальный десерт для семейного чаепития — воздушный, ароматный и очень вкусный!
Ингредиенты
- Творог (5–9%) — 200 г
- Яйцо — 1 шт.
- Сахар — 2 ст. л.
- Сливочное масло — 50 г (растопить)
- Мука — 200 г (+ 2–3 ст. л. для подпыла)
- Разрыхлитель — 1 ч. л.
Для начинки:
- Яблоки — 4 шт. (средние)
- Сливочное масло — 1 ст. л.
- Лимонный сок — 1 ст. л.
- Корица — 1 ч. л.
- Крахмал — 1 ст. л.
Приготовление
1. Разомните творог вилкой, добавьте яйцо, сахар и растопленное масло. Всыпьте муку с разрыхлителем, замесите мягкое тесто. Накройте полотенцем, оставьте на 20 минут.
2. Очищенные яблоки нарежьте кубиками. Обжарьте на масле 3–4 минуты, добавьте лимонный сок (или корицу) и крахмал. Остудите.
3. Раскатайте тесто (толщина 5 мм), вырежьте кружки стаканом. На каждый положите 1 ч. л. начинки, защипните края.
4. Обжаривайте на сухой сковороде под крышкой 3–4 минуты с каждой стороны. Или запекайте при 180 °C 20 минут до золотистости.
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