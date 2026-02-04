Зимняя Олимпиада — 2026
04 февраля 2026 в 14:00

Творог, манка и лимонная цедра — все в одной форме. Пирог «Солнечный манник»: нежный, как пудинг, и очень вкусный

Фото: D-NEWS.ru
Беру мягкий творог, обычную манку и свежую лимонную цедру — готовлю волшебный пирог в одной форме. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальный десерт, который готовится почти сам и всегда получается безупречно нежным.

Получается обалденная вкуснятина: влажный, бархатистый и очень пористый пирог с яркой цитрусовой ноткой и лёгкой сладостью, который буквально тает на языке, как изысканный пудинг.

Для приготовления вам понадобится: 500 г творога, 3 яйца, 1 стакан манной крупы, 1 стакан сахара, 1 стакан кефира или сметаны, цедра одного лимона, 1 ч.л. разрыхлителя, щепотка соли. Смешайте манку с кефиром и оставьте на 20 минут для набухания. Творог разомните, взбейте с яйцами и сахаром. Добавьте манку, цедру, разрыхлитель и соль, перемешайте. Тесто вылейте в смазанную форму. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 40-50 минут до золотистого цвета и сухой зубочистки. Дайте пирогу полностью остыть в форме — он станет ещё нежнее. Подавайте, присыпав сахарной пудрой.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

