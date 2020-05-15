Туроператоры решили аннулировать заграничные туры с вылетами в июне

https://static.news.ru/photo/f7d69b7c-96c8-11ea-8484-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Крупнейшие туркомпании приняли решение подвергнуть аннулированию туры по всем вылетам за границу в июне. Причиной операторы назвали неопределённость с датами не только в России, но и по всему миру. Об этом сообщил источник в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Данное решение, в частности, приняли Coral Travel, ANEX Tour, PEGAS Touristik. Компании предлагают клиентам перенести поездки и использовать уже внесённую оплату для приобретения туров на более поздние даты вплоть до конца 2021 года, — пояснил собеседник портала «Интерфакс-Туризм».

Туристические компании объяснили, что туры с перелётом на чартерных рейсах аннулируются без фактически понесённых затрат. При этом туристы смогут использовать для новых поездок их полную стоимость. Однако для регулярных рейсов размер возврата зависит от политики авиакомпаний.

Из-за ограничений, введённых РФ и другими государствами в связи с предотвращением распространения COVID-19, сотни тысяч российских туристов не смогли отправиться в другие страны по купленным путёвкам.

Как писал NEWS.ru, ранее Ростуризм начал принимать заявки на субсидии за невозвратные авиабилеты.