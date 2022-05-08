Туроператоры назвали черноморские курорты с самой высокой загрузкой отелей

Фото Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Сочи и Анапа в этом году стали курортами с самой высокой загрузкой отелей на черноморском побережье. На лето в среднем по всем курортам России на Чёрном море она составляет 50%, пишет РИА Новости.

В то же время число бронирований ниже, чем в прошлом году.

В среднем к сегодняшней дате обычно продана половина летнего сезона. И сейчас примерно половину мы и видим. Но варианты для размещения ещё есть, — приводит агентство слова гендиректора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина.

Несмотря на высокую загрузку, дефицита мест в отелях на лето нет. Их нехватка может быть, к примеру, на июньские праздники в отелях высокого уровня в Сочи.

В России явно присутствует дефицит качественного номерного фонда, но эта проблема многих лет, которая не связана с текущими условиями. У нас, объективно, мало пятизвездочных отелей, — пояснил изданию гендиректор туроператора «Алеан» Илья Уманский.

Другие операторы утверждают, что дефицит мест наблюдается в отелях Сочи и Анапы каждый год. И к началу лета таких дат будет становиться всё больше. Загружены на 80% и уже даже на 100% только некоторые популярные отели, которые уже приостанавливают продажи на летний период.

В то же время туроператоры отмечают снижение объёмов бронирования на курортах, Сочи и Анапе он составляет 25%. в Крыму — 40%. На это влияет тревожное экономическое настроение россиян. Рост стоимости размещения также не фиксируется. На некоторые объекты даже действуют спецтарифы на май.

Ранее вице-президент Альянса турагентов России (АТА) Алексан Мкртчян заявил, что Сочи надо исключить из программы туристического кешбэка. Выплаты необходимо производить за покупку туров в те регионы, которые недосчитались туристов из-за закрытия аэропортов, отметил он в письме АТА на имя премьер-министра России Михаила Мишустина.