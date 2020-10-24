Туристы выбрали лучшие российские города для осеннего путешествия

Сервис по продаже билетов провёл опрос среди российских туристов, которых попросили назвать города-миллионники страны, в которые лучше всего ездить осенью.
В исследовании приняли участие около 1900 человек,
Пятёрку лидеров замкнули Нижний Новгород (8%) и Ростов-на-Дону (7%). 6% опрошенных предпочли Волгоград. Сразу несколько городов набрали 3% — это Новосибирск, Воронеж, Самара и Екатеринбург. Красноярск, Омск, Челябинск и Уфа набрали по 2%, замкнула рейтинг Пермь, набравшая 1% голосов.
Ранее NEWS.ru приводил рейтинг самых творческих городов мира. Пятёрку лидеров составили Париж, Барселона, Дублин, Лондон и Тель-Авив.