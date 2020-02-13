Учёные Владивостока бьют тревогу из-за туристов, которые распугивают тюленей на лежбище близ Токарёвского маяка в черте города.
По словам специалистов, животные в период спаривания и родов особенно уязвимы. Суда на воздушных подушках, которые привозят туристов посмотреть на тюленей, останавливаются с включённым двигателем в непосредственной близости от животных.
Как
Чем больше мы их беспокоим, тем меньше у них желания находиться рядом с нами. Особенно в период размножения, когда они стремятся к уединению и добиваются максимальной безопасности для своего потомства, — рассказал научный сотрудник заповедника Игорь Катин.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Институт океанологии имени Ширшова РАН представил трейлер документального фильма про ладожских нерп. Главную роль в ленте сыграл тюлень Крошик, живущий в Центре реабилитации морских млекопитающих в Санкт-Петербурге. Фильм расскажет о сосуществовании людей и нерп на берегу Балтийского моря в течение тысячи лет, а также о том, как спасают оказавшихся на берегу животных.
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