Турэскперт допустил рост цен на авиабилеты в 2024 году Турэксперт Мкртчян: цены на авиабилеты в 2024 году вырастут на 20%

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Филипп Киркоров

Цены на авиабилеты в 2024 году вырастут примерно на 20%, заявил вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян. В беседе с «Радио 1» эксперт отметил, что о низких ценах, которые наблюдались до пандемии коронавирусной инфекции, «можно только мечтать». По его словам, удержать стоимость удается только на билеты до Калининграда, Дальнего Востока и Магадана за счет государственных программ.

Ценники у авиаторов меняются несколько раз в год, естественно, всегда в сторону увеличения. О тех низких ценах, которые у нас были до ковида, мы можем только мечтать. Билет, который стоил пять тысяч, будет стоить шесть. То есть рост цен будет минимум 20%. Единственное, пока удается сдерживать цены на билеты до Калининграда, Дальнего Востока, Магадана, — пояснил турэксперт.

Кроме того, цены могут повысить и на номера в отелях. Мкртчян уточнил, что на этом сказывается интерес туристов к отдыху внутри страны. Он подчеркнул, что те люди, которые раньше летали за границу, теперь отдыхают в России. При этом в стране не хватает четырех- и пятизвездочных отелей, из-за чего их стоимость растет.

Турэксперт Илья Уманский ранее посоветовал заранее планировать летний отдых и уже сейчас бронировать туры, чтобы сэкономить. По его словам, во многих местах действуют акции раннего бронирования, которые при этом не предполагают полной оплаты.