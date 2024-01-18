Стало известно, когда лучше бронировать летние туры Турэксперт Уманский посоветовал планировать летний отдых заранее

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Чтобы сэкономить на летнем отдыхе, лучше планировать его заранее и уже сейчас бронировать туры, посоветовал исполняющий обязанности президента российского Союза туриндустрии Илья Уманский. В беседе с «Радио 1» эксперт подчеркнул, что сейчас действуют акции раннего бронирования, которые при этом не предполагают полной оплаты.

Сейчас есть акции раннего бронирования, это позволяет купить тур в несколько раз дешевле. При этом, напомню, что раннее бронирование не предполагает полной оплаты. Для того, чтобы зафиксировать за собой номер, достаточно внести от 10 до 30%. Вся остальная сумма оплачивается летом, ближе к сезону или какими-то другими рассрочками, — пояснил турэксперт.

Такой подход поможет в несколько раз сэкономить. Уманский посоветовал обращать внимание на акции у туроператоров, авиаперевозчиков и железнодорожных компаний. По его словам, наиболее популярными направлениями ежегодно остаются Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край. При этом в последнее время растет интерес к отдыху в других регионах.

Основной спрос будет на Черноморском побережье — это и Краснодарский край, и Крым, и Абхазия. Но, конечно, сейчас идет расширение географии поездок. Невозможно даже назвать регион, который сегодня не пользуется популярностью у туристов, — заключил эксперт.

Руководитель турфирмы Наталия Ансталь ранее рассказала, что гора Тяньмэнь в Китае и Мальдивы — одни из тех мест, которые стоит увидеть каждому своими глазами хотя бы раз в жизни. По ее словам, наша планета богата уникальными творениями природы и удивительными местами.