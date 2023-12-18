Названы самые красивые места на Земле, которые нужно увидеть до конца жизни Турэксперт Ансталь назвала Мальдивы самым красивым местом на Земле

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Гора Тяньмэнь в Китае и Мальдивы — одни из тех мест, которые стоит увидеть каждому своими глазами хотя бы раз в жизни, заявила NEWS.ru тревел-блогер, руководитель турфирмы Наталия Ансталь. По ее словам, наша планета богата уникальными творениями природы и удивительными местами, которые ежегодно привлекают миллионы туристов.

На острове Ваадху можно наблюдать уникальное явление — святящийся планктон. Это зрелище поистине завораживающее, кроме того, в мире осталось не так много доступных мест для туристов, где можно посмотреть на подобное. Некоторые путешественники специально приезжают на Мальдивы, чтобы увидеть «звездное небо на земле». Также можно посмотреть «Небесные врата» на горе Тяньмэнь в Китае. Многие туристы называют это место величественным чудом природы, — сказала Ансталь.

Кроме того, турэксперт также посоветовала посетить самый высокий водопад в мире — Анхель. Он находится на реке Кереп в венесуэльском штате Боливар.

Ранее вице-президент РСТ Юрий Барзыкин рассказал о возросшем интересе россиян к экотуризму. По его словам, за последний год люди стали чаще бронировать туры с отдыхом на природе. Самыми популярными направлениями в России являются Карелия, Байкал и Мурманская область.

Он отметил, что все больше людей интересуются так называемым приключенческим туризмом, который подразумевает не только посещение природных достопримечательностей, но и различные физические активности на фоне погружения в новую культурную среду.