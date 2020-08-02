Турция запретила туристам самостоятельно брать еду со шведских столов

https://static.news.ru/photo/d32a3f1e-d4c0-11ea-915d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Engin Akyurt/pexels.com

Турецкие отели сохранили стандарты питания, в том числе систему «всё включено». Однако теперь со шведских столов туристы не смогут самостоятельно брать еду. За них это сделают сотрудники гостиниц, заявил глава федерации отельеров республики Сурури Чорабатыр. Меры связаны с пандемией коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19).

По словам чиновника, разработанные требования должны обеспечить максимальный уровень защиты отдыхающих от инфекции, пишет РИА Новости.

Персонал прошёл соответствующее обучение по работе в условиях пандемии. Социальная дистанция и маски — конечно, никуда от этого не деться, эти правила действуют не только в Турции, но и во всём мире, — добавил Чорабатыр.

Он подчеркнул, что в гостиницах проводят дезинфекцию помещений и наносят разметку для соблюдения социальной дистанции. По данным Минздрава Турции, в республике на протяжении нескольких дней фиксируют 900–1000 случаев COVID-19 ежедневно. Всего с начала пандемии в стране, по официальной информации, заболели свыше 230 тысяч граждан, умерли около 5,7 тысячи.

Чорабатыр отметил, что Анкара сохранит цены для туристов на уровне 2019 года. Текущая стоимость прописана в контрактах с туроператорами, которые были заключены в прошлом году, и они по-прежнему действуют. Глава федерации пообещал, что тарифы не будут повышаться, даже если отели увеличивают расходы с связи с мерами по предупреждению коронавируса.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские авиакомпании «Аэрофлот», «Победа», Turkish Airlines, а также Pegasus начнут летать в Турцию с 1 августа. С 10 августа полёты в страну возобновят ещё семь авиакомпаний, следует из сообщения Росавиации.