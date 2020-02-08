В воскресенье, 9 февраля, в Московском метрополитене в продаже появилась карта «Тройка», посвящённая 148-летию со дня основания Государственного исторического музея.
Тематический проездной появился в продаже 9 февраля в кассах всех центральных станций метро, включая станции Кольцевой линии, — сообщает пресс-служба столичной подземки.
Тираж карты составил 10 тысяч экземпляров.
Как ранее писал NEWS.ru, в декабре 2019 года в сувенирных магазинах Московского метрополитена и на стойках «Живое общение» появились плюшевые медведи, фирменные зонты, бутылки для воды и другие сувениры в фирменном стиле Московских центральных диаметров (МЦД).
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