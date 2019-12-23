https://static.news.ru/photo/08851794-265a-11ea-b3b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В сувенирных магазинах Московского метрополитена и на стойках «Живое общение» появились плюшевые медведи, фирменные зонты, бутылки для воды и другие сувениры в фирменном стиле Московских центральных диаметров (МЦД).

Мы выпустили в продажу бутылки для воды, зонты в цветах диаметров. Ожидаем, что очень популярными среди пассажиров будут сувенирные плюшевые медведи в футболках с надписью «поеду на МЦД», — сообщили «Москве 24» в столичном Дептрансе.

В продажу также поступили фирменные браслеты и блокноты. Ранее сувенирную продукцию с логотипами МЦД (обложки на паспорт, чехлы для телефона, подушки для самолёта) можно было только выиграть в официальных конкурсах МЦД.

Как писал NEWS.ru, Департамент транспорта Москвы подтвердил начисление лишних денег на карты «Тройка» некоторым пассажирам, использовавшим МЦД. В ведомстве отметили, что счастливчики могут считать случившееся новогодним чудом. Случаи начисления некоторых сумм были единичными и происходили после оплаты проезда на валидаторах диаметров.